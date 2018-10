Performanta fara bani de la buget! Ieseanul Stefan Latescu a devenit campion national la box pentru a treia oara! 

Stefan Latescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca o performanta notabila pentru CS Scorpions, poate cel mai bun club privat din Iasi. Fara sa beneficieze de bani de la autoritatile locale, clubul fondat si condus de Mihai Constantin a produs campioni pe banda rulanta, fie ca vorbim despre k1 sau despre box. Unul dintre cele mai bune produse ale clubului iesean, Stefan Latescu, a confirmat ca poate fi revelatia anului in boxul romanesc. Pentru al treilea an consecutiv, Stefan Latescu a cucerit medalia de aur la Campionatul National de box pentru tineret, de la Targu Mures. In limitele categoriei 81 de kilograme, Show total la Sala Polivalenta din Iasi! Cei mai cunoscuti luptatori romani urca in aceasta seara in ring - LIVE VIDEO Stefan Latescu a ...