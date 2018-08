Pericol de razboi! SUA ameninta Rusia cu armata: "Suntem pregatiti sa raspundem cu forta"

SUA razboi Rusia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca presedintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agentiei Bloomberg. Oficialii americani sustin ca au informatii conform carora Bashar al-Assad ar planifica un atac chimic in provincia Idlib. Joi, consilierul american pentru Securitate Nationala, John Bolton, i-a transmis omologului sau Nikolai Patrusev ca Statele Unite sunt pregatite sa raspunda cu o forta militara si mai mare decat cea utilizata asupra regimului Assad in trecut, au mai informat sursele, care au vorbit in conditii de ...