Pericol in trafic la Constanta. Mai multi soferi beti sau sub influenta substantelor interzise, depistati la volan

Mai mulți șoferi au fost depistați în trafic conducând fie sub influența băuturilor alcoolice fie sub influența substanțelor interzise.Potrivit IPJ Constanța la data de 28 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Negru Vodă, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de 0,68 mg/l alcool în aerul pur expirat).Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Birolui Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice pentru stabilirea substanței ingerate.La data de 28 martie a.c., o patrulă mixtă formată dintr-un polițist al Postului de Poliție Mihail Kogălniceanu și un jandarm a depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Făclia, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 2A, fiind sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de 0,20 mg/l alcool în aerul pur expirat) și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Totodată, polițiștii au stabilit faptul că respectivul conducător auto a folosit date false la stabilirea identității.Conducătorul auto a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în C.R.A.P. al IPJ Constanța, iar la data de 29 martie va fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.La data de 28 martie a.c., polițiștii din cadrul Servicului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 3, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 28 martie a.c., polițiștii din cadrul Servicului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiu, având suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.La data de 28 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cobadin au depistat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, care a condus un autoturism radiat din circulație, pe strada Panselei din localitatea Cobadin și fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 29 martie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Corbu au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din localitatea Corbu, județul Constanța, care a condus un autoturism moped neînmatriculat, pe strada George Topârceanu din localitate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.