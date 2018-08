Pericol in trafic. Politistii IPJ Constanta au depistat mai multi soferi beti sau fara permis

Polițiștii IPJ Constanța au depistat mai mulți șoferi care s-au urcat la volan fie sub influența băuturilor alcoolice fie fără a deține permis de conducere valabil.Potrivit IPJ Constanța, la data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției stațiunii Eforie au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din județul Prahova, care a condus un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, unde acesta a refuzat recoltarea probelor.La data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un tânăr, în vârstă de 19 ani, din Constanța, care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 7 august a.c., polițiștii din cadrul Postului de poliție Rasova au depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Adamclisi, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe strada Ștefan cel Mare, din localitatea Rasova, având suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice și fiind sub influența băuturilor alcoolice.În cauze, au fost întocmite dosare penale.