Pericol la Spitalul Marius Nasta - Doua persoane care aveau infecții nosocomiale au murit/ DSP face ancheta epidemiologica

Două persoane au murit pe parcursul acestei saptamani la Spitalul Marius Nasta din Bucuresti, acestea avand, pe langa alte afectiuni, infestii nosocomiale. Alte doua persoane sunt sub tratament, internarile la sectia de Terapie Intensiva fiind limitate. DSP face ancheta epidemiologica, dupa ce managerul a alertat inspectorii.

Citeste si Candidatura Laurei Codruța Kovesi, pusă sub semnul întrebării / Ce riscă și care sunt implicațiile anchetării sale

"Pacientul decesat ieri a venit prin transfer de la alta unitate, avea alte afectiuni severe, avea confirmare prezentei acestei bacterii. Din momentul declararii cazurilor am avut doau decese in ultima saptamana, iar in acest moment sunt doua persoane infectate, acele persoane sunt tratate. Au fost recoltate probe pentru toti pacientii. E important când declaram un focar de infectie nosocomiala sa fie o legatura intre aceste cazuri. Pentru a proteja pacientii, in acest moment e limitata internarea pacientilor din sectia ATI. Eu am anuntat DSP", a declarat managerul unitatii medicale.