Pericol pentru toti romanii! Autoritatile au descoperit o bacterie extrem de periculoasa in cartofi! Aproape o mie de tone au fost intoarse din vama

Alerta alimentara in Romania. Un transport de peste o mie de tone de cartofi din Egipt a primit interdictia de a intra in tara din cauza unei bacterii extrem de periculoase. Ministerul Agriculturii spune ca nu au ajuns astfel de cartofi in magazine si ca tot transportul a fost oprit! Bacteria asta ar fi distrus tuberculii si recoltele de cartofi. "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Nationala Fitosanitara, manifesta o exigenta sporita pentru protejarea spatiului romanesc privind prevenirea introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania. Activitatea fitosanitara este indreptata spre prevenirea introducer ...