Pericole la care te expui daca adormi tarziu

Te culci dupa ora 23.00 aproape zilnic? Acest obicei poate sa aiba consecinte grave asupra sanatatii tale, pe termen lung, sustin specialistii. Afla care sunt pericolele la care te expui daca te culci, in mod constant, tarziu: 1. Favorizeaza depunerea de kilograme in plus Studiile au aratat ca fiecare ora de somn pierduta contribuie la […] Articolul Pericole la care te expui dacă adormi târziu apare prima dată în AM Press.