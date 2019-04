Pericole pentru copiii cu greutate. Medicii spun ca familiile fac greseli din cauza carora se ingrasa cei mici

Mancare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tot mai multi copii au probleme de sanatate de la kilogramele in plus. Au afectiuni cardiovasculare si risc de infarct de mici. Medicii ii avertizeaza pe parinti sa nu mai faca greseli care duc la obezitate. De exemplu, sa nu le dea, noaptea, lapte copiilor care au peste un an! Si nici sandwich-uri cu mezeluri ultraprocesate si grasimi! La 8 ani si 1,50m Gabi cantarea 86 de kilograme. Dupa cateva luni de regim si miscare cu bicicleta, a ajuns la 60 de kilograme. Mama lui Gabi a invatat de la specialisti cum se combina corect alimentele si ce trebuie evitat. Nu toti stiu. Iar multi copii oricum isi cumpara singuri produse care nu hranesc, ci ingrasa. O treime dintre copii au kilograme in plus. Din acest moti ...