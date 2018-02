Peripetii in tren

Mos Ion in trenul de Constanta, in compartiment cu un grup de tineri.

– Mergeti la mare copii ?

– Da bade.

– Pai va rog si eu ceva, ca sunt cam batran si obosit. Daca adorm ma treziti si pe mine sa cobor la Braila ?

– Da tataie, dormi linistit.

Adoarme mosul, tinerii se apuca de cantat, de jucat carti…cand se uita pe geam la un moment dat trenul era deja oprit in Braila. Intra in panica, il trezesc pe mos … HAI TATAIE CA E BRAIILA!!! Trenul se pune in miscare…

– Pai cum sa fac ca imi rup gatul ?

– Mosule sa faci cum iti spun eu, il invata unul, dupa ce sari din tren o iei la fuga pe peron odata cu trenul asa sa nu-ti pierzi echilibrul si dupa aia incetinesti si te opresti.

Zis si facut, sare mosul, o ia la fuga pe langa tren. Tinerii rasufla usurati ca l-au ajutat.

Dupa cinci minute apare mosul in compartiment. Stupoare!!!

-Ce s-a intamplat bre ?

– Mai copii, am facut cum m-ati invatat voi, am luat-o la fuga pe langa tren si cand sa incetinesc, pe la ultimul vagon, o namila de om m-a luat de subtioara: – Hai tataie ca te ajut eu, hopa sus … :))))

