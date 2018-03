Permisul de conducere si istoria sa! Cine l-a detinut pe primul si cum se desfasura examenul auto

La inceput a fost masina. Permisul de conducere a aparut cativa ani mai tarziu si astazi, milioane de oameni din intreaga lume detin unul.

Majoritatea tinerilor asteapta cu nerabdare sa faca 18 ani pentru a putea circula in mod legal pe strazi, in fata unui volan. Permisul de conducere este un document aproape la fel de important ca si cartea de identitate si de-a lungul timpului a fost supus unui numar destul de mare de reglementari, creand foarte multe controverse.

Desi pare destul de greu de crezut, primul permis de conducere a aparut odata cu primul automobil. Persoana care a avut pentru prima data in buzunar un astfel de act a fost Karl Benz. Evident, el nu a trebuit sa rezolve teste auto drpciv pentru a se bucura de el, in conditiile in care numarul masinilor era aproape zero iar legislatia nu era reglementata. Permisul lui Benz era, de fapt, un act prin care acesta putea sa circule pe strazi cu automobilul pe care doar ce il inventase.

Necesitatea permisului a aparut din cauza faptului ca zgomotosul automobil ii deranja pe locuitorii din localitatea lui Benz, ceea ce l-a facut sa solicite permisiunea de a circula din partea Ducatului Baden.

Timp de mai multi ani, mai exact pana la inceputul secolului 19, permisele de conducere erau acordate oricui cerea asta. Abia din 1903, Prusia a introdus un test pentru cei care doreau sa conduca un automobil. Pe atunci, accentul era pus pe calitatea de mecanic, nu pe cea de sofer. Din 1910, obligativitatea permisului este introdusa in toata Germania. Usor, usor, majoritatea statelor europene a introdus documentul, ultimul stat fiind Belgia, abia in 1977. Practic, pana in acest an, in Belgia se putea obtine un permis de circulatie fara niciun fel de examen auto.

Permisul in Romania

Un prim document care reglementa circulatia, a aparut in tara noastra in 1859. Evident, pe vremea aceea se referea la circulatia trasurilor pe drumurilor publice si solicita un livret pe care birjarii trebuia sa il aiba la indemana. Acestia nu aveau voie sa circule decat la pas si nu puteau sa stropeasca pietonii in timp ce circulau.

Din 1868, regulile au fost inasprite, iar conducatorii trasurilor trebuiau sa fie curati, cu haine decente si sa respecte o serie de alte reguli. Este anul in care se introduce si varsta minima de 21 de ani pentru cei care doresc sa conduca o trasura pe drumurile publice.

Daca in Belgia permisul de conducere se obtinea fara niciun fel de examen, in Romania primele examene au fost organizate in 1907, rezultat al cresterii numarului de autovehicule de pe strazi. In 1908, numarul de masini din Romania era de 138.

Cum se desfasura examenul auto in 1911?

Probele la care erau supusi cei care doreau sa se bucure de Brevetul de Conducere pentru Automobile erau diferite de cele de astazi.

Practic, exista o proba de viteza pe drumurile publice si mai exista o proba de franare in caz de urgenta. In cadrul probei de franare, in fata automobilului era aruncat un sac umplut cu paie.

