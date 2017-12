Permisul de conducere, tot mai greu de obtinut. La ce trebuie sa se astepte cei care vor sa devina soferi in 2018

Examen scoala de soferi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Muti incep scoala de soferi, putin mai ies cu permisul de conducere. Din sutele de candidati care, zilnic, isi incerc norocul, dupa probele practice, cei mai multi sunt respinsi. Dau vina pe tehnologie si spun ca nu se simt confortabil sa fie filmati in timp ce conduc. Mai ales ca politistul ar fi devenit foarte dur cand stie ca totul se inregistreaza. La prima ora a diminetii, in fata unui parc din Capitala, zeci de candidati se intreaba cine este politistul cu tableta care va decide cati dintre ei vor deveni soferi. In timp ce agentii instaleaza tabletele cu care vor filma fiecare proba, instructorii stau pe margine si anticipeaza dezastrul iminent. 2010 a fost ultimul an cu rata de prom ...