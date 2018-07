Persoana, gasita inecata in lacul de la barajul Halceni - FOTO, VIDEO

Patru pescari aflaţi cu barca pe mare, în dreptul Portului Agigea, au fost salvaţi sâmbătă seara, după ce nu au putut ajunge la mal din cauza unei defecţiuni. (Oferta speciala playstation) Purtătorul de cuvânt al ISU ”Dobrogea”, plt. maj. Chiriță Anca, a delcarat pentru MEDIAFAX că cele patru persoane se aflau într-o barcă în derivă, […] The post Patru pescari aflaţi cu barca pe mare, lângă Portul Agigea, salvaţi după ce nu au putut ajunge la mal appeared first on Cancan.ro.

Trei persoane, între care un copil de un an, au fost rănite, sâmbătă seara, după ce o bucată de tavan s-a prăbuşit într-un centru comercial din municipiul Vaslui.(Reduceri mari la jocuri PC) Potrivit reprezentanţilor ISU Vaslui, s-a prăbuşit tavanul din rigips al unui restaurant din incinta unui complex comercial aflat în municipiu. (Promotiile zilei la monitoare) Trei […] The post Tavan prăbuşit într-un centru comercial din Vaslui. Trei persoane, rănite appeared first on Cancan.ro.