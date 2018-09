Personajul jucat de Kevin Spacey in `House of Cards`, `ucis` in mod oficial de producatorii serialului

Personajul interpretat de actorul american Kevin Spacey în serialul "House of Cards" a fost "ucis" în mod oficial de producătorii serialului, potrivit unei scene din trailerul noului sezon al acestei producţii de televiziune, informează PA.

Starul american, în vârstă de 59 de ani, care îl interpreta pe preşedintele Francis Underwood, a fost concediat din distribuţia serialului "House of Cards", produs de Netflix, după ce a fost acuzat de comportament sexual inadecvat. Kevin Spacey a negat acele acuzaţii.



După izbucnirea scandalului, nimeni nu ştia ce urma să se întâmple cu personajul său din "House of Cards".



Actriţa Robin Wright, care o interpretează pe Claire, soţia preşedintelui Underwood, poate fi văzută în trailerul noului sezon - care va fi şi ultimul - în timp ce se află în faţa mormântului lui Francis Underwood.

"Pot să îţi spun asta, Francis. Atunci când mă vor înmormânta, nu o vor face în curtea din spatele casei mele. Atunci când vor veni să îmi aducă un ultim omagiu, vor trebui să aştepte şi să stea la rând", spune Claire Underwood, în timp ce află lângă o piatră funerară pe care era gravat numele soţului ei.

Robin Wright a declarat într-un interviu recent pentru revista online Net-A-Porter că serialul "House of Cards" a fost "foarte aproape" de a fi anulat după apariţia acelor acuzaţii formulate împotriva colegului ei din distribuţia show-ului TV.



Anthony Rapp afirmă că avea doar 14 ani atunci Kevin Spacey, în vârstă de 26 de ani pe atunci, i-a făcut avansuri sexuale în 1986. Kevin Spacey a spus că nu îşi aminteşte acea întâlnire, însă şi-a cerut iertare pentru "orice fel de comportament inadecvat provocat de alcool" pe care l-ar fi avut în trecutul său.

Starul hollywoodian, care a fost şi director artistic al teatrului The Old Vic din Londra în perioada 2004-2015, este cercetat în Marea Britanie pentru şase acuzaţii de agresiune sexuală şi agresiune, pe care le-ar fi comis într-un interval de 22 de ani. Procurorii din Statele Unite analizează un dosar în care este implicat Kevin Spacey, ce include o acuzaţie potrivit căreia actorul ar fi agresat un bărbat în Malibu în octombrie 2016.



La finalul celui de-al cincilea sezon din "House of Cards", personajul interpretat de Kevin Spacey părăseşte Biroul Oval de la Casa Albă, permiţându-i soţiei sale, Claire Underwood, să preia funcţia de preşedinte al Statelor Unite.