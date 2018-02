Personalitați importante din domeniul comunicarii prezente la Conferința PR Trend organizata de UBB Cluj

UBB Cluj 1

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, a Universității Babeș-Bolyai, în colaborare cu Școala Doctorală de Comunicare, Relații Publice și Publicitate și Centrul de Cercetare în Comunicare și Inovare Socială, cu sprijinul Fundației Hanns Seidel, Germania, organizează o nouă ediție a Conferinței PR Trend, în perioada 26-27 februarie 2018 (sediul FSPAC, str. Traian Moșoiu, nr. 71, Cluj-Napoca).

Tema din acest an a Conferinței „Comunicare - Perspective strategice”, a atras peste 80 de cercetători din Germania, Spania, Olanda, Chile, Israel, Turcia și din principalele centre universitare din România, care vor prezenta lucrări despre impactul noilor tehnologii asupra comunicării, social media, fake news, tendințe recente în relații publice și publicitate.

În cadrul evenimentului de deschidere, Prof. Univ. Dr. Ludwig Hilmer, Rectorul Universității de Științe Aplicate din Mittweida, Germania, va prezenta lucrarea Gamification- an Example Based Discussion about its Potential and Motivation Strategies.

În a doua zi a Conferinței PR Trend, Prof. Univ. Dr. Alina Bârgăoanu, decan al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti și expert în cadrul grupului la nivel înalt pentru combaterea ştirilor false (Comisia Europeană), va prezenta lucrarea Emerging media - the new "global despots". How much technology and good old fashion psychology?



