Personalitați la Muzeul Pietrei: Profesorul universitar doctor Irinel Popescu

Hackerii au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anunt...

Te-ai intrebat vreodata ce se intampla atunci cand gatesti in Antarctica, la temperaturi sub 70 de grade Celsius? Rezult...

“Faimoșii” au observat că Doru Mureșan este marginalizat de colegi, motiv pentru care Cristi Pulhac este decis să îi cedeze o medalie “Războinicului”, mai ales că ar avea mare nevoie de ea. „A fost dat la o parte şi este normal să se gândească la medalie pentru că tot timpul este propus când e […] The post EXATLON 12 octombrie. Cristi Pulhac, decis să îi cedeze medalia lui Doru Mureșan: “A fost dat la o parte!” appeared first on Cancan.ro.