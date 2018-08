Personalitati si institutii de invatamant din strainatate, decorate de presedintele Iohannis cu prilejul Zilei Limbii Romane

Prefectul Capitalei confirma. Carmen Dan si Liviu Dragnea au mintit Afirmație-bombă a prefectului Capitalei. Un trecător, care i-a reproșat că a lăsat mașina pe trecerea de pietoni, îi cere să spună mai clar că au mințit Carmen Dan și Liviu Dragnea, cu privire la protestele din 10 august. Citește mai departe...

Real Madrid si FC Barcelona se dueleaza pentru un atacant cu 19 goluri marcate in ultimul sezon Real Madrid si FC Barcelona au pus ochii pe atacantul mexican Hirving Lozano.

Ce se intampla daca mananci carne de porc infectata cu pesta porcina? Pesta porcina. Oamenii care au porci preferă să îi sacrifice decât să piardă animalele în cazul în care un focar de Pestă Porcină Africană este confirmat. Citește mai departe...

Procurorul general Augustin Lazar, la Chisinau Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Augustin Lazăr, a efectuat, miercuri şi joi, o vizită la Chişinău, unde a avut întâlniri de lucru cu procurorii moldoveni, cu Citește mai departe...

Conexiunile USR in afacerea publicitații stradale din București. Oamenii lui Nicușor Dan bagați pana la gat EXCLUSIV DOCUMENT Cine ar fi crezut că imaculații politicienii de la Uniunea Salvați România (USR) ar putea avea interese neortodoxe în a ...

Casa Alba, "o masinarie bine unsa", asigura Donald Trump Demisii şi destituiri în cascadă la Casa Albă? Preşedintele Donald Trump asigură: ideea conform căreia la Casa Albă ar domni haosul este doar o invenţie a mass-media "Fake News" şi nimic altceva, informează joi AFP. Citește mai departe...

Tragedie in Etiopia! Un elicopter s-a prabușit! 18 oameni au murit Un elicopter militar s-a prăbuşit în urmă cu scurt timp, în Etiopia. 18 oameni aflați la bord au murit pe loc. Un număr de 18 persoane şi-au pierdut viaţa în Etiopia în urma prăbuşirii, joi, a unui elicopter militar în regiunea Oromiya, a anunţat agenţia de presă etiopiană Fana, relatează Reuters. Cincisprezece membri ai forţei

Anna Lesko, la un pas sa arate sfarcul internauților, dupa ce rochia i-a cazut de pe umeri Anna Lesko este una dintre cele mai sexy vedete autohtone, la cei 39 de ani ai săi, cântăreața se poate lăuda cu un trup apetisant și un bust generos, cu care incite de fiecare dată internauții, atunci când postează câte-o fotografie pe rețelele de socializare. Așa s-a întâmplat și de această dată, când Anna Lesko

Roma: Ministrul italian al Economiei cere ponderarea tonului eurosceptic al coalitiei de guvernamant Giovanni Tria, ministrul italian al Economiei, a lansat joi un apel la liderii coaliţiei de guvernare să-şi tempereze tonul cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru următorii şapte ani, motivând că ar putea afecta negativ economia italiană, relatează Reuters.