Proiect de motivare si valorizare a personalului didactic - In anul scolar 2018-2019 I.S.J. Iasi a initiat proiectul Perspective de dezvoltare profesionala in profesia didactica pentru o cariera de succes, proiect ce isi propune sa valorizeze si sa motiveze resursa umana din educatia preuniversitara ieseana. Proiectul se adreseaza cadrelor didactice care au obtinut media 10 la examenul national de definitivare in invatamant si la examenul pentru obtinerea gradului didactic II: 20 de cadre didactice care au obtinut media 10 la examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2018; 16 cadre didactice care au obtinut media 10 la examenul pentru gradul didactic II (14 cadre dida ...