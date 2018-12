Perversiuni de neimaginat! Povestea NECENZURATA a adolescentei sechestrate de INTERLOPUL iesean si legenda "uriasului" care se ascunde in pantalonii agresorului!

Jan Buliga • Apar noi amanunte in cazul interlopului care a violat recent o minora • Magistratii au decis sa-l trimita din nou in spatele gratiilor pe Jan Buliga, cunoscut drept "regele penitenciarului" • Minora de care a profitat Buliga s-a plans in fata anchetatorilor si a povestit tot ce s-a intamplat • Si in trecut, interlopul a comis fapte similare Jan Buliga, zis si "regele penitenciarului", a reusit sa bage frica intr-un grup de tineri si si-a batut joc de doua ori de o minora, violand-o si supunand-o la perversiuni sexuale. Joi, Buliga a fost arestat din nou, dupa o scurta perioada pe care a petrecut-o in afara penitenciarului. O tanara de 16 ani din comuna Mogosesti a trecut prin clipe de cosmar dupa ce Buliga a sechestrat-o si a violat-o. Ciudat este ca, la finalul lunii octombrie a acestui an, adolescenta a mers intr-un clu ...