Pesedistii pun la cale acuzarea lui Iohannis intr-o sedinta la finalul lunii august

După succesul de casă înregistrat cu ,,Ghinionistul”, filmul românesc cu cele mai mari încasări din 2017 şi câştigătorul premiului publicului la gala Premiilor GOPO de anul acesta, regizorul Iura Luncaşu a început de curând filmările pentru noua sa comedie, ,,Faci sau taci”. Una dintre vedetele invitate să joace în acest film este chiar Codin Maticiuc. […] The post Codin Maticiuc, în distribuția unei comedii care promite să rupă audiența! appeared first on Cancan.ro.