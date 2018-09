Pesta porcina a fost semnalata de SRI din 2016, de 132 de ori. Nimeni n-a…

Carmen Șerban a răbufnit în cadrul unui interviu, după ce, în urmă cu câteva zile, a apărut știrea falsă care anunța că ar fi murit într-un accident, după ce ar fi adormit la volan. Artista e foc și pară pe jurnaliștii care răspândesc astfel de zvonuri, care pot provoca adevărate tragedii. Motiv pentru care vedeta […] The post Carmen Șerban, devastată după ce a apărut știrea falsă că a murit: “Eu nu am nevoie să-mi facă părinții infarct!” appeared first on Cancan.ro.