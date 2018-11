Pesta porcina africana a fost confirmata la un porc dintr-o gospodarie situata la periferia localitatii Rusanesti din judetul Olt

Porc2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pesta porcina africana (PPA) a fost confirmata vineri seara la un porc dintr-o gospodarie situata la periferia localitatii Rusanesti din judetul Olt, aceasta fiind plasata sub supraveghere oficiala, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "In data de 23.11.2018, a fost confirmata prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) la un porc dintr-o gospodarie situata la periferia localitatii Rusanesti din judetul Olt. Aceasta localitate se afla la aproximativ 3 kilometri de granita cu judetul Teleorman, in apropierea zonei unde au confirmate cazuri de PPA la mistreti. Din datele preliminare ale anchetei, aflate in desfasurare, a reiesit ca proprietarul po ...