Pesta Porcina Africana evolueaza in 294 localitati din 18 judete. Despagubirile sunt uriase

Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 294 de localitati din 18 judete, cu un numar de 1.124 de focare (dintre care 16 in exploatatii comerciale) si 300 de cazuri la mistreti, iar 361.719 de porci afectati de boala au fost eliminati, potrivit ANSVSA. „Prin aplicarea eficenta a masurilor de combatere a PPA, au fost stinse pana la aceasta data 6 focare in judetul Satu Mare si singurul focar din judetul Dambovita. De asemenea, unitatea de procesare a carnii apartinand societatii S.C. Carniprod SRL si-a reluat activitatea, in data de 14.08.2018", se mai scrie intr-un comunicat de presa transmis joi de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).