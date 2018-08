Pesta porcina face ravagii: Medicii veterinari au cerut repetat sa se faca controale. Raspunsul incredibil dat de ANSVSA

In februarie 2018, Autoritatea Sanitara Veterinara a amanat, printr-un ordin, controalele pe care medicii veterinari le fac, in mod normal, in fiecare primavara, in gospodariile taranilor. Asta cu toate ca oamenii aveau atunci mare nevoie de sprijinul veterinarului, care sa-i invete cum sa previna raspandirea pestei, boala care ajunsese deja in Romania de mai bine de jumatate de an.