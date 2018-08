Pesta porcina se extinde cu repeziciune: Risc pentru alte 14 judete. Exporturile de mezeluri romanesti sunt in pericol

Numarul judetelor in care se inregistreaza focare de pesta porcina africana ar putea creste de mai mult de doua ori, in perioada urmatoare, se arata intr-un document publicat in Monitorul Oficial al Uniunii Europene, in urma cu nici doua saptamani. Iar daca boala s-ar extinde, alte cateva mii de romani risca sa ramana fara porc in cotet, pana la Craciun. In plus, mai multi mari fabricanti de mezeluri n-ar mai putea sa isi mai exporte produsele, in cazul in care in judetele lor ar izbucni focare ...