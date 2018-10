Pesta porcina, tinuta sub control de Sarbatorile Iasului. Principalele masuri adoptate de autoritati

Pesta porcina africana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada desfasurarii Sarbatorilor Iasului (8 - 16 octombrie) vor fi luate mai multe masuri in vederea reducerii riscului de aparitie si raspandire a pestei porcine africane (PPA). Masurile de preventie au fost aprobate in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, structura condusa de primarul Mihai Chirica si din care fac parte reprezentantii principalelor institutii din municipiu. Citeste si: Masuri extreme din cauza pestei porcine. Sarbatorile orasului sunt in pericol Planul privind supravegherea si prevenirea aparitiei PPA include urmatoarele masuri: - notificarea imediata a medicului veterinar de libera practica sau a medicului veterinar oficial cu privire la cazurile de imboln ...