Peste 125.000 de persoane au vizitat Targul International Gaudeamus - Carte de Invatatura, editie aniversara

Gigi Becali a dat spargerea la banca, iar noi avem imaginile "flagrantului"! Gigi Becali este un milionar atipic și o demonstrează de câte ori are ocazia! Mai ceva ca o fabrică de bani, pentru că mereu are teancuri de bancnote după el, n-ai zice că a știut vreodată cum e să ajungi la fundul sacului. Dar iată că s-a întâmplat și asta!

Cea mai cunoscuta fata de oraș a fost trasa pe dreapta, iar fiola a tradat-o: "Am baut doar o bere…" Polițiștii de la Rutieră i-au suspendat permisul pe loc! Cea mai cunoscută fată de oraș a fost trasă pe dreaptă, iar fiola a trădat-o. În cele din urmă, tânăra a admis că a băut doar o bere. Părțile au ajuns în instanță, la Judecătoria Sectorului 4.

A depus plangere la Poliție pentru furt: "Soția mea și șoferul au fugit din casa cu o geanta cu bani!" Mega-telenovela din lumea bună se complică! Divorțul răsunător dintre ex-soția lui Robert Negoiță, Sorina Stan (Docuz) și actualul partener de viață a ajuns la un alt nivel. Mădălin Stan, bărbatul în brațele căruia tânăra care a cochetat cu modelingul și-a găsit fericirea după despărțirea de cel mai bogat edil din Capitală, a

Primaria Capitalei e pe faza! 328 de utilaje sunt pregatite pentru ninsoare Primăria Capitalei anunță că au fost pregătite 328 de utilaje pentru a interveni duminică noaptea după ce meteorologii au anunțat ninsoare, operatorii de salubritate urmând să aplice material derapant pe tot parcursul nopții. Utilajele urmează să fie poziționate în mai multe zone ale Capitalei. „Având în vedere avertizarea primită astăzi (duminică, n.r.) de la Administrația

Lider PSD Sector 1, oficial despre pedeapsa pe care o va primi Firea: Nu va fi exclusa. Vedem daca i se retrage sprijinul politic Preşedintele PSD Sector 1, primarul Daniel Tudorache, a declarat duminică, la un post de televiziune, că primarul Capitalei, Gabriela Firea, nu va fi „sub nicio formă” exclusă din partid şi a adăugat că rămâne de văzut dacă în şedinţa de luni a CExN îi va fi retras sprijinul politic.

Anunțul facut de Oana Zavoranu: "Am zis da!" Ce și-a propus vedeta sa faca a doua zi, alaturi de Alex Ashraf VIDEO Oana Zăvoranu a fost mâhnită de curând, atunci când motanul ei, Muffin, a murit. Zilele au trecut, Oana a mai salvat un "suflețel". Este vorba de un cățeluș, salvat de o cunoșctință. Și pe care artista l-a "adoptat" imediat. „My name is Jack! Jack este căţelul nostru luat de la un iubitor de animale care

Respect! Djokovic si Zverev, show si la declaratii: "Iti multumesc ca m-ai lasat sa castig, tata va plange pana la anul" Alexander Zverev (21 de ani, 5 ATP) a dat, duminică, la Londa, prima mare lovitură a carierei de jucător de tenis, iar ceremonia de după finala Turneului Campionilor a fost dominată de respect şi unele glume.

Cornelia Catanga a slabit 13 kg și vrea sa-și puna silicoane! Pentru că fiul artistei a fost nevoit să plece în Statele Unite, Catanga a mărturisit că dorul de el a uscat-o pe picioare. Și pentru că a slăbit foarte mult, acum vrea să-și pună silicoane. Cornelia Catanga a slăbit 13 kilograme de când fiul ei i-a dat vestea că va pleca în Statele Unite timp

Scrisoare incendiara: Consilieri generali PSD, acuzatii de 'tunuri imobiliare' la adresa Gabrielei Firea Consilierii generali Orlando Culea și Daniela Dragne acuză, într-o scrisoare deschisă adresată primarului Capitalei, Gabriela Firea, un „tun imobiliar” și „ilegalități” aflate pe ordinea de zi a unei viitoare ședințe a Consiliului General al Municipiului București.„Văzând ordinea de zi a a ședinței ...