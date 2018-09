Peste 150 de carti au fost inscrise in concursul national de design de carte 'Cele mai frumoase carti din Romania' 2018

Peste 150 de edituri, autori, graficieni, designeri de carte şi ilustratori din România şi Republica Moldova au înscris cărţi, apărute în ultimul an, în concursul naţional de design de carte „Cele mai frumoase cărţi din România" 2018, scrie news.ro.

Jurizarea va avea loc în perioada 17-18 septembrie. Juriul celei de-a şaptea ediţii este format din specialişti români şi străini din domeniul editorial şi al designului de carte: Raymond Bobar - designer (tipo)grafic, Dinu Dumbrăvician - designer şi co-organizator al atelierului tipografic Olanda-România, Alexe Popescu - designer grafic, Ramona Chirica - curator de ilustraţie, Corina Cotorobai - designer de literă, Frédéric Tacer - designer grafic, director artistic independent şi Fred Smeijers - designer de literă, profesor, cercetător şi scriitor olandez.

Anul acesta, juriul va selecta maxim 25 de cărţi care vor alcătui o expoziţie itinerantă în ţară şi în străinătate. Vernisajul expoziţiei este programat la Bucureşti, în luna noiembrie, şi va fi deschis publicului larg.

Titlurile finaliste vor reprezenta România în competiţia internaţională de design de carte Best Book Design from All Over the World, care va avea loc la Leipzig în luna martie 2019.

Cărţile finaliste vor fi prezente şi la Târgul Internaţional de Carte de la Frankfurt, în pavilionul României. Ulterior, vor fi expuse în cadrul unor expoziţii la Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, cât şi la târgurile de carte de la Belgrad, Istanbul, Sofia, care vor avea loc începând cu luna octombrie a acestui an.

În perioada 17-19 septembrie, profesionişti din lumea editorială, designeri, graficieni independenţi şi publicul larg vor putea participa la trei conferinţe tematice susţinute de profesionişti în domeniu.

Pe 17 septembrie, de la ora 19:00, la SwitchLab din Palatul Universul, Frédéric Tacer va susţine conferinţa „You can judge a book by its cover”.

Frédéric Tacer şi-a fondat propriul studio la Paris în 2010, unde a colaborat cu sala de concert Point Éphémère, Editura Phaidon, le Grand Palais, Nuit Blanche Metz, la Cité du Design de Saint-Étienne, Festival international du graphisme de Chaumont si cu label-ul muzical Rotorelief.

Pe 19 septembrie, de la ora 18:00, în acelaşi spaţiu, Corina Cotorobai va povesti despre „Books designed with care”. Cofondatoare a brandului independent OurType (2003-2017), ea are o experienţă de două decenii şi jumătate de creaţie tipografică multidisciplinară.

În aceeaşi seară, de la ora 19:00, Fred Smeijers va susţine conferinţa „Why new Fonts” şi va dezvălui motivaţia lui de a crea fonturi noi. Printre cei mai versatili designeri de literă contemporani, Fred Smeijers a fost consultant tipografic la compania reprografică Océ, apoi a devenit membru fondator al grupului de design grafic Quadraat.

Înscrierile pentru participarea la conferinţe vor putea fi făcute online, până pe 16 septembrie pentru conferinţa susţinută de Frédéric Tacer, şi până pe 18 septembrie pentru Fred Smeijers şi Corina Cotorobai, la adresa acasa@celemaifrumoasecarti.ro. Participarea este gratuită.

„Cele mai frumoase cărţi din România” este singurul proiect cultural cu desfăşurare anuală, dedicat designului de carte. Iniţiat de Asociaţia pentru Performanţă şi Cultură şi organizat de Galeria Posibilă şi Grapho_Mat, proiectul este o platformă de dezbatere pe tema designului de carte, atât pentru profesioniştii din lumea editorială, cât şi pentru designerii, graficienii independenţi şi publicul larg.

Proiectul cultural este finanţat cu sprijinul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi susţinut de Institutul Francez şi Ambasada Olandei.