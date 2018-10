Peste 20 de cazuri de rujeola in Romania in perioada 22 – 26 octombrie

Rujeola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 20 de cazuri de rujeola au fost confirmate in Romania in ultima saptamana. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul imbolnavirilor a ajuns astfel la peste 15 mii. Conform autoritatilor, in perioada 22 – 26 octombrie au fost confirmate 26 de cazuri de rujeola. Vezi si: Pregatiri pentru un nou val de rujeola 13 cazuri au fost raportate in Giurgiu, sase judetul in Salaj, cate doua in Bucuresti, Prahova si Teleorman si un caz in Bihor. Numarul total de cazuri a ajuns 15.434. Dintre acestea, au fost 59 de decese. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...