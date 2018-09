Peste 20 de lideri de filiale PSD se pregatesc sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea (presa)

Surse din PSD au declarat pentru Știrile Pro TV că cel puțin 20 de lideri de filiale ale Partidului Social Democrat au semnat o scrisoare în care cer în mod deschis demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului și din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Această scrisoare va fi depusă la sediul PSD The post Peste 20 de lideri de filiale PSD se pregătesc să-i ceară demisia lui Liviu Dragnea (presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.