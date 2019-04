Peste 200 de kilograme de droguri gasite plutind in Marea Neagra

Droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 200 de kilograme de droguri au fost gasite marti seara plutind in Marea Neagra, in apele romanesti. Descoperirea a fost facuta de Politia de Frontiera. Drogurile pluteau in deriva, in zona platformelor petroliere din Marea Neagra. Anchetatorii cred ca, foarte probabil, cele 200 de kilograme fac parte din acelasi lot de droguri pierdut de traficantii sarbi odata cu esuarea unei salupe, in apropiere de Sfantu Gheorghe. De altfel, pachetele care pluteau in apa aveau aceeasi culoare cu cele capturate zilele trecute. Incidentul, in urma caruia au fost arestati doi sarbi, a dus la o ampla investigatie a politiei si procurorilor DIICOT. In total, anchetatorii romani au capturat atunci 1,04 kilograme de drog ...