Peste 420 de angajați de la firma Electrolux din Satu Mare sunt in greva generala cerand majorarea salariile de 2 lei pe ora

Peste 420 de angajați de la firma Electrolux din Satu Mare sunt în grevă generală cerând majorarea salariile de 2 lei pe oră și anunță un marș pentru ziua de joi, la care sunt așteptate peste 1.000 de persoane, transmite Mediafax.

Liderul Cartel Alfa Satu Mare, Vasile Dârle, a declarat, luni, că greviștii râmân deschiși, în continuare, la negocieri, numai să fie chemați de conducerea companiei.

„Peste 420 de angajați ai Electrolux au declanșat în urmă cu 11 zile o grevă generală cerând majorarea salariilor și au avut o serie de întâlniri cu conducerea companiei, dar și la Prefectura Satu Mare, fără rezultat, însă. Aceștia se află pe un platou unde protestează și nu au acces în incinta fabricii. Noi am cerut majorarea salariului cu 620 de lei brut, ceea ce înseamnă 350 de lei net, adică la un calcul pentru 166,73 de ore pe lună ar ieși 2 lei în plus pe oră. Oferta conducerii companiei a fost o majorare de 5% pentru toată lumea, plus 150 de lei brut bonus de prezență pentru muncitori, ceea ce ar însemna, în total, cam 150 de lei net. Oamenii nu vor să renunțe și sunt deciși să meargă până la capăt, dar rămânem la dispoziție, în continuare, pentru negocieri, numai să ne cheme”, a spus Dârle.

Acesta a solicitat Primăriei Satu Mare aprobare pentru organizarea, joi, 21 martie, a unui marș de la sediul Electrolux până la Prefectura Satu Mare la care sunt așteptate peste 1.000 de persoane.

„Pe lângă cei peste 400 de angajați aflați în grevă așteptăm și sindicaliști ai Cartel Alfa din alte județe, cum ar fi Gorj, Timiș, Mehedinți, Arad, Sălaj, Cluj, Mureș și Maramureș, dar și pe liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, și pe prim-vicepreședintele Liviu Apostoiu”, a subliniat Vasile Dârle.

La Electrolux sunt angajate, în total, peste 900 de persoane.

Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut sâmbătă ca reprezentanții Ministerului Muncii și cei ai comisiilor parlamenentare de resort să înceapă discuțiile cu liderii sindicali pentru o nouă lege a Dialogului Social, spunând că orice negociere este acum imposibilă între muncitor și patronate. Liderul PSD a făcut direct referire la protestul de la Satu Mare, unde angajați ai fabricii Electrolux cer o majorare de 2 lei/oră.

"Sunt în grevă pentru că au cerut în plus la salariu 2 lei și nu li se acordă. Nu fac eu analiza economică, doar zic. 1.700 de lei e un salariu atât de mare? Plecând de la acest caz trebuie să spunem de ce s-a ajuns ca muncitorii români să fie tratați cu atâta dispreț pentru că această coaliție care vrea să sărăcească România, condusă de leneșul de la Cotroceni, a tăiat legea dialogului social așa încât nu mai au putere muncitorii să negocieze cu patronatele", a spus Dragnea.