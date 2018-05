Peste 450 de studenti au mers in vizita la mari companii, in "Saptamana Portilor Deschise la UBC" Palas Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • „Saptamana Portilor Deschise la United Business Center (UBC)” Palas Iasi • 18 companii implicate • peste 450 de studenti participanti • 10 facultati din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” si Universitatii „Gheorghe Asachi” din Iasi • tur de companie, discutii aplicate si testari de programe Saptamana trecuta, in ansamblul Palas s-a desfasurat un maraton de vizite ale studentilor la companiile prezente in cladirile de birouri United Business Center. Peste 450 de tineri au interactionat cu angajatorii, au descoperit cum este sa lucrezi si care sunt provocarile in domeniile IT, outsourcing si financiar – bancar, dar si care sunt oportunitatile in de ...