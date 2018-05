Peste 590 de liceeni, prezenti la Iasi la etapa nationala a Concursului de Matematica Aplicata "Adolf Haimovici"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 11-13 mai 2018, ISJ Iasi, Asociatia Profesorilor de Matematica ”Florica T. Campan” si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial Iasi, din cadrul Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi” (TUIASI) din Iasi au organizat cea de-a XXII-a editie a etapei nationale a CONCURSULUI DE MATEMATICA APLICATA „ADOLF HAIMOVICI”. Concursul, devenit o traditie pentru orasul Iasi, a reunit si in acest an peste 590 de elevi din 40 de judete, insotiti de peste 40 de profesori. Eforturile depuse de tineri au fost recompensate cu premii si medalii, dupa cum urmeaza: 18 premii I; 18 premii II, 18 premii III; 20 de medalii de aur; 40 de medalii de argint si 60 de medalii de bronz. Elev ...