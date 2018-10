Peste 67.000 credincioși la moaștele Sfantei Cuvioase Parascheva. Traficul rutier in Iași a fost dat peste cap

Peste 67.000 de pelerini s-au închinat, până sâmbătă dimineața, la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iași, aceștia așteptând mai bine de zece ore pentru a ajunge la raclă. Circa 100 de oameni au avut nevoie de asistență medicală, iar 15 au fost amendați pentru comerț ilicit, scrie Mediafax.

Peste 10 ore au așteptat pelerinii la coadă pentru a se putea închina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva depuse într-un baldachin în curtea Catedralei Metropolitane din Iași, coada fiind de aproape trei kilometri.

Până sâmbătă dimineața, peste 100 de persoane au avut nevoie de asistență medical.

De asemenea, 15 persoane au fost amendate pentru comerț ilicit sau pentru că au înjurat.

„Au fost peste 100 de cazuri de asistență medicală. Este vorba de persoane în vârstă, media a de vârstă a participanților este ridicată și este normal să apară. Au fost probleme precum căderi de calciu, simptome obișnuite am zice noi. Ne bucurăm că de data aceasta vremea a fost de partea noastră, pelerinii sunt liniștiți... Au fost aplicate și mai multe sancțiuni contravenționale pentru diferite fapte: proferarea de expresii jingnitoare în spațiul public care au dus la indignare altor persoane, este vorba și de comerțul ilicit. Sunt aspectele care noi ne-am autosesizat am luat măsuri. Sunt cel puțin 15 situații de genul acesta, în care am aplicat sancțiuni, majoritatea fiind avertismente”, a declarat Alexandru Mormenchi, purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun”, din Bacău, care gestionează pelerinajul Hramul Sfintei Parascheva.

Organizatorii estimează că până sâmbătă dimineța, peste 67.000 de oameni s-au închinat la raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și se așteaptă ca și mai mulți oameni să vină după-amiază, când va începe Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva și apoi, de la ora 20.00, va avea loc slujba de priveghere a Sfintei Cuvioase Parascheva – Vecernia, Litia și Utrenia în Catedrala Mitropolitană.

În zona Mitropoliei Moldovei și Bucovineri, pe bulevardul Ștefan cel Mare, între Piața Unirii și Palatul Culturii din Iași, pe traseul pelerinajului „Calea Sfinților” și pe culoarul de acces la racla cu moaștele Sf. Cuvioase Parascheva vor fi impuse, de sâmbătă, restricții și blocaje în trafic.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, până marți, 16 octombrie, în timpul activităţilor organizate de Hramul „Sfintei Cuvioase Parascheva” se va restricţiona şi bloca circulaţia rutieră pe arterele pe care se desfăşoară activităţi religioase, culturale şi comerciale, în funcţie de programul acestora, precum şi pe arterele care converg sau traversează perimetrele destinate manifestărilor.

În această perioadă va fi asigurată o bandă de circulaţie pentru intervenţia în situaţii de urgenţă (ambulanţă, pompieri, poliţie, jandarmerie).

Pentru prevenirea aglomerării şi blocajelor traficului rutier în zona culoarului unic, precum şi în zona catedralei, în baza dispoziţiei primarului municipiului Iaşi, se va restricţiona traficul rutier pe următoarele artere: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Colonel Langa, str. Mitropoliei, str. Cloşca, str. Petru Movilă, str. Ipsilanti Vodă, str. Sfântul Andrei, str. Iancu Bacalu, Splaiul Bahlui Mal Stâng.

Activitățile de Hramul Sf. Parascheva au loc în zona Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei; pe Bd. Ştefan cel Mare, între Piaţa Unirii si Palatul Culturii; pe traseul pelerinajului „Calea Sfinţilor”: Catedrala Metropolitană, bd. Ştefan cel Mare, str. I.C. Brătianu, str. Cuza Vodă, str. Armeană, str. Costachi Negri, bd. Ştefan cel Mare, Catedrala Metropolitană și pe culoarul unic de acces la raclă: Catedrala Metropolitană, str. Mitropoliei, str. Cloşca, str. Petru Movilă, str. Uzinei, str. Morilor, str. Alexandru Ipsilanti Vodă, str. Sfântul Andrei, str. Iancu Bacalu, Splaiul Bahlui.

În total, peste un milion de credincioși din țară și din alte colțuri ale lumii vin anual pentru a se ruga și a atinge moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, fiind convinși că Sfânta îi ajută pe credincioși.

Anul acesta, de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sunt așteptați la Iași peste 200.000 de pelerini.

Ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva este 14 octombrie.