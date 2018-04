Peste 900 de elevi din regiune au interactionat cu angajatorii din Iasi, in cadrul Caravanei UAIC

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caravana Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), careia i s-au alaturat pentru prima data si reprezentanti ai companiilor, le-a oferit liceenilor din regiune prilejul de a discuta cu specialistii si de a descoperi Iasul turistic. Companii din Iasi s-au alaturat Caravanei UAIC, prin intermediul careia se promoveaza oferta academica la nivel regional, completand prezentarile cu informatii despre oportunitatile de dezvoltare a carierei in Iasi si despre numeroasele atractii ale orasului. Caravana UAIC, formata din studenti si profesori de la cele 15 facultati ale institutiei de invatamant, isi propune sa fie prezenta in peste 150 de licee din diferite regiuni ale tarii si se desfasoara pana in mai 2018. Impli ...