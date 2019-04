Peste un  milion de dolari pentru o schita din 1620

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O schita inedita a pictorului flamand Peter Paul Rubens, data disparuta de secole, a fost vanduta duminica pentru suma de 1,3 milioane de dolari unui colectionar belgian, a declarat pentru AFP casa de licitatii Mercier din Lille (nord), care a organizat vanzarea. Desen semnat de Pablo Picasso, adjudecat contra sumei de 286.000 de euro Lucrarea, reprezentand-o pe Sfanta Margareta purtand o rochie in rosu si alb, "tinand in mana o cruce si ucigand dragonul", are dimensiunile de 33 pe 45,7 de centimetri si a fost realizata de cunoscutul pictor in 1620, potrivit catalogului casei de licitatii. "Este vorba despre o schita care a servit drept model pentru una dintre picturile monumentale destinate plafonului bisericii ...