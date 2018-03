Pestele cu pesticid! Este considerat o delicatesa pe mesele romanilor insa ce ascunde iti poate pune in pericol viata. Iata despre ce este vorba

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor studii, somonul de crescatorie se deosebeste de cel salbatic in ceea ce priveste compozitia nutritionala. Somonul de crescatorie poate fi toxic, asa ca ai mare grija atunci cand il cumperi. Se pare ca muncitorii din crescatoriile de somon pun in apa un pesticid extrem de puternic. Ei chiar poarta masti si costume speciale pentru a se proteja impotriva efectelor nocive pe care le au aceste substante chimice care sunt folosite cu scopul de a curata rezervoarele de apa. Astfel se indeparteaza parazitii din acele locuri. In urma acestui proces, chiar si somonul devine toxic deoarece intra in contact cu acele substante chimice. Se pare ca somonul norvegian este cel mai toxic. Acest lucru se intampla in conditiile in c ...