Petitie pentru reprimirea pe stadion a unui fan al echipei Leicester care a intrat pe teren ca sa il consoleze pe fiul lui Vichai Srivaddhanaprabha - VIDEO

Aproape o mie de fani au semnat o petiţie pentru ca un suporter al echipei Leicester City care a intrat pe teren pentru a-l îmbrăţişa şi consola pe fiul lui Vichai Srivaddhanaprabha şi a primit o interdicţie de acces la meciuri să fie reprimit pe stadion. Tom Merry, care are abonament pentru tot sezonul la Leicester City, a trecut de bariera de securitate la meciul din 10 noiembrie cu Burnley, la care a fost omagiat Vichai Srivaddhanaprabha. Merry a intrat pe teren şi l-a îmbrăţişat pe fiul fostului preşedinte, Aiyawatt, căruia i se spune "Top", în momentul în care acesta făcea un tur de onoare alături de jucători şi de staful tehnic al echipei Leicester City. This lad did what everyone wanted to do #lcfc #hug I am sure top didn't mind pic.twitter.com/KCtyza7d3L — another lcfc fan (@iwanisawelshman) November 11, 2018 Fanul a primit însă ulterior o scrisoare prin care era informat că are interdicţie de acces la meciuri până la 12 ianuarie. "Nu m-am putut abţine, voiam doar să îl iau pe Top în braţe. Top m-a îmbrăţişat şi mi-a spus că mă iubeşte, că ne iubeşte pe mine şi pe toţi suporterii echipei Leicester care şi-au arătat susţinerea în această perioadă", a declarat Tom Merry. El a acceptat că a încălcat regulile şi implicit pedeapsa primită. Însă numeroşi suporteri au sărit în apărarea sa. Pe platforma change.org, petiţia pentru eliminarea sancţiunii în cazul său a fost semnată până acum de 935 de persoane. Vichai Srivaddhanaprabha, în vârstă de 60 de ani, a murit la 27 octombrie, alături de alte patru persoane, după ...