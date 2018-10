Petre Daea: 102.640 de fermieri au primit subvențiile, vom ajunge la 450.000 in urmatoarele zile

Peste 102.000 de fermieri au primit în primele ore ale zilei avansul de 70% din subvenții, iar până la 1 decembrie toți cei 866.000 de fermieri care au depus cererile vor intra în posesia avansului, iar după această dată, se va face lichidarea, a anunțat marți ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„La orele 6:00 azi-dimineață am dat drumul la 102.640 de plăți către fermieri. Vă dau două cifre care merită spuse: noi am avut bani de la Uniunea Europeană pentru plățile directe 1,801 miliarde de euro. Știți cât am adus în țară până la această dată? 1,793 miliarde de euro, 99,61%. Planul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, acolo ne-am propus pentru anul acesta să accesăm 1,2 miliarde de euro, ieri am încheiat anul de subvenții, pentru că la 15 octombrie începe anul, 1.200.150.000, pe proiecte”, a declarat marți la TVR1 ministrul Agriculturii, Petre Daea.

„Am dat dat drumul la aceste subvenții, în următoarele zile ajungem la 450.000 din 866.000, iar calculele se fac în funcție de suprafață. Noi avem un procedeu foarte clar pe care l-am introdus prin Ordin de ministru de anul trecut. Până acum doi ani plățile se dădeau aproape de jumătate și spre sfârșitul anului. Am introdus prin ordin patru etape: prima etapă este perioada de depunere a cererilor 1 martie - 15 mai”, a declarat ministrul Petre Daea, spnând că până la 1 decembrie trebuie să se facă plata avansului pentru toți cei 866.000 de fermieri care au depus cererile de plată. „Până la 1 decembrie se va face plata avansului, iar după această dată se va face lichidarea. „Deci dăm toti banii, la timp si fără echivoc, iar fermierul român trebuie să se prezinte o singură dată la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA) doar când depune cererea”.

Potrivit ministrului, subvențiile reprezintă 70% din suma care îi revine pe suprafață. „Sunt subvenții specifice, de la 100 până la 140 de euro pe hectar. La Uniunea Europeană iti dă voie sa platesti doar 50% în avans, însă eu m-am dus la UE și am justificat că se lucrează greu, că este secetă, am luat toată evidența climatică, iar lucrurie acestea au fost înțelese. România ce și alte state a dat această decizie de la Comisia Europeană. (...) De la data de 1 iunie până la 1 iulie se face eșantionarea, printr-o procedură de la Uniunea Europeană și se stabilesc eșantioanele de control. Ele se trimit în județ, iar de la 1 iulie până la 1 octombrie se fac verificări în teren, după care începând cu 16 octombrie se poate dispune la plata acestor subvenții”, a explicat ministrul Petre Daea.

În privința sectorului zootehnic de la 1 noiembrie vor începe plățile pentru ovine și caprine, iar de la 1 decembrie se dă întreaga plată pentru taurine, „deci și avansul și plata pentru că avem această posibilitate pentru a da banii odată, în așa fel încât zootehnia să aibă banii odată”, a adăugat ministrul.

„Ne-am făcut un program ca în acest an să dăm peste 1,5 miliarde de euro ca subvenții în perioada aceasta grea pentru realizarea însămânțărilor”, a spus ministrul Petre Dea.

Referitor la corecția plăților de subvenții din 2016, ministrul spune că s-au recuperat banii de la Uniunea Europeană, 16 milioane de euro, iar în aceste zile diferențele au intrat în conturile a 93.000 de fermieri, spunând că nu poate fi vorba despre 27 de euro, deoarece „este o interpretare răutăcioasă pe care vreau să o scot din discuție. Sunt banii pe care trebuiau să-i primească fermierii din 2016”.