Petre Daea confirma DEZASTRUL: Prețul la carnea de porc va exploda

Se dorește un nou referendum: Inițiativa pentru introducerea votului electronic la toate alegerile PMP va face demersuri pentru declanşarea unui referendum privind introducerea votului electronic la toate tipurile de alegeri, a anunţat, marţi, preşedintele acestui partid, Eugen Tomac."PMP va face o iniţiativă publică de susţinere pentru declanşarea unui referendum privind introducerea votului ele ...

Theresa May: Alegerile anticipate nu sunt in interesul national al Marii Britanii Organizarea unor alegeri anticipate înainte de luna martie nu este "în interesul" Marii Britanii, a declarat marţi premierul britanic Theresa May, care participă la cea de a 73-a reuniune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, relatează site-ul Politico.eu.

Tayyip Erdogan afrma ca nu poate ignora transformarea economice intr-o arma Preşedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marţi că Turcia nu va ignora transformarea sancţiunilor economice într-o armă, după ce Washingtonul a impus la începutul lunii august sancţiuni împotriva a doi miniştri turci, relatează site-ul agenţiei Reuters.

Manfred Weber, dupa intalnirea cu Viorica Dancila: 'Sunt extrem de ingrijorat de situatia din Romania, cerem, de urgenta, Guvernului sa se opreasca' - VIDEO Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, după întâlnirea avută marţi cu premierul Viorica Dăncilă, că este extrem de îngrijorat de situaţia din România şi că a întrebat-o pe Dăncilă despre corupţie şi despre independenţa justiţiei, el arătând că România face paşi înapoi în ceea ce priveşte l ...

Ședința a politicienilor in Biserica, pentru referendum. Prezenți, miniștri și primari PSD, PNL Scene greu de înțeles, în Prahova, după ce presa locală a publicat mai multe imagini de la o ședință a politicienilor ținută într-o biserică din localitatea Bănești! Tema? Referendumul pentru Familie. Citește mai departe...

Situatie critica in Justitie: infractorii scapa pe capete, magistratii se gandesc daca nu e mai sigur sa plece din tara "Dupa ce au pierdut zile si nopti la munca in dosare cu implicatii serioase in mediul de afaceri si politic, dupa 15 ani de cariera, sunt procurori adusi in situatia sa se gandeasca daca pentru ei si copiii lor nu e mai bine sa paraseasca Romania. Aceasta este atomosfera in care lucreaza procurori, ...

Judecatorul care a dat o achitare definitiva din cauza protocoalelor SRI-Parchet s-a antepronuntat la TV Un judecator militar care fusese propus secretar de stat in Ministerul Justitiei a facut in luna iunie la TVR mai multe declaratii privind protocolul incheiat de SRI cu Ministerul Public.

Tranzacție de lux: Michael Kors a cumparat casa de moda Versace Grupul de modă american Michael Kors a cumpărat oficial, marţi, casa italiană Versace pentru 1,83 de miliarde de euro, c ...

O zi pe Magheru in anii '70 (II) Continuăm plimbarea pe Magherul anilor '70, cititorule, poftindu-te să mănânci ceva pe alese. Ai prefera mai scump sau mai popular? Dacă te respecți și ai leii la tine, poți intra la Lido sau la Ambasador, hoteluri-restaurant cu excelentă reputație ale căror mese aveau invariabil pe ele, mai mereu, eticheta de "rezervat". Dacă prinzi totuși o […]