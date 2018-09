Petre Daea da vina pe inconstienta oamenilor pentru raspandirea pestei porcine. „Virusul se propaga foarte repede”

ministrul petre daea 1

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat la Targoviste, in judetul Dambovita, ca pesta porcina se raspandeste foarte repede, iar factorul uman este cel care, din nefericire, propaga acum acest virus.

„Din nefericire, se propaga foarte repede si acum factorul uman este cel care duce acest virus dintr-o parte in alta, prin neintelegerea fenomenului, prin grija pe care o are fata de neamuri sa se duca cu o bucata de carne de acolo de unde a taiat porcul, fara sa fie un control sanitar-veterinar in prealabil”, a spus Daea, citat de Agerpres.

Ministrul a venit in Dambovita dupa ce duminica dimineata a fost confirmat primul caz de pesta porcina in judet, in comuna Lucieni.

”Sunt aici pentru ca dimineata am fost informat ca la Lucieni s-a confirmat un focar de pesta porcina. Imediat am luat legatura cu domnul prefect, care este coordonatorul activitatii la nivelul judetului si dansul a intrat imediat in dispozitivul legal de lucru, convocand Centrul local de combatere a bolilor. Au luat masurile necesare care se impun, o repet, la nivelul tarii si nu numai al tarii, la nivelul intregii Europe, acolo unde exista o asemenea situatie (…), iata ca si acolo si aici se lucreaza dupa planul de contingenta, care este practic in manualul de lucru care se aplica atunci cand apar asemenea evenimente”, a precizat ministrul Daea.

Acesta spune ca, din informatiile pe care le are, „factorul uman” propaga acum virusul pestei porcine.

”Ancheta este in derulare. Informatiile pe care le am conduc, cum s-a intamplat si alta parte, la faptul ca factorul uman este cel care, din nefericire, propaga acum acest virus, pentru ca nu toti inteleg, nu toti realizeaza ca este o boala extrem de periculoasa. Aceasta boala nu se vede, nu se aude, nu se simte, o realizezi numai in momentul in care pune jos animalul. Am discutat cu directorul DSVSA, care mi-a spus ca a fost anuntat de vineri de existenta unui porc mort la gospodaria respectiva, gospodaria avea trei porci, s-a dus acolo, semnele clinice nu aratau ca fiind pesta porcina africana, au luat analize, iata cat de perfid actioneaza”, a precizat Petre Daea.

Ministrul a mai adaugat ca este multumit de modul in care actioneaza autoritatile.

”Categoric da, sunt multumit (de cum actioneaza autoritatile, n.r.), pentru ca am constatat ca planul de contingenta s-a pus in miscare, iar actiunea rapida a autoritatii locale, a DSVSA demonstreaza, pe de o parte, luciditatea in momentele acestea, pe de alta parte, viteza de reactie”, a afirmat Petre Daea.

Oficialul a spus ca nu merge in Lucieni, tot in judetul Dambovita, acolo unde a fost confirmata pesta porcina, si a explicat de ce.

”Nu merg la Lucieni pentru ca nu vreau sa intru in focar. Daca as merge, ar insemna ca eu 30 de zile ar trebui sa am o anumita conduita, ceea m-ar priva de posibilitatea de a intra in tara in anumite unitati unde nu este pesta. Am incredere in autoritati, pe de o parte, apoi ma bizui pe cele spuse”, a declarat Daea.

Daea mai declarase, anterior, si ca virusul peste porcine „nu vine calare pe bicicleta' si de aceea e dificil de controlat.

Ministrul a asigurat si ca boala o suporta statul. „Ii despagubim pe toti”, a precizat el, zilele trecute.

