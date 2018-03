Petre Daea, despre efectele iernii intarziate asupra culturilor: Avem mai mult bine decat rau

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a declarat ingrijorat de situatia plantatiilor viticole din zona Iasului, dar si de pomicultura din Dobrogea, in urma ninsorilor si temperaturilor scazute din ultimele zile, dar a adaugat ca, totusi, "din fericire, e mai mult bine decat rau", relateaza Agerpres. Ministrul a fost prezent duminica la Racasdia, unde s-a desfasurat cea de-a 37-a editie a Targului Mare de Primavara. "In Caras-Severin nu sunt astfel de probleme, dar avem ingrijorari in partea de nord a tarii, in zona Iasului, in plantatiile viticole, dar si in Dobrogea, pentru cele doua specii, cais si piersic, in mod deosebit la soiul Cardinal. Vom vedea ce va fi dupa ce trec aceste ...