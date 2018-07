Petre Daea, despre pesta porcina care face RAVAGII in Romania: "Aparitia a fost exploziva si deosebit de agresiva"

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din pacate, epidemia de pesta pornica face ravagii in fermele din Romani, in special in Tulcea si alte judete din estul Romaniei. Virusul pestei porcine vine din nord si din est, respectiv granita cu Republica Moldova si cu Ucraina si din pacate, singura solutie la pesta porcina este eutanasierea. Vezi si: Alerta in Romania! Un nou focar de pesta porcina africana a fost descoperit in vestul tarii Potrivit informatiilor obtinute de Antena 3, o singura ferma din Romania trebuie sa ucida 45.000 de porci. ”Aparitia a fost exploziva si deosebit de agresiva, numarandu-se sute de focare si contaminarea unei femre cu 45.000 de capete, unde erau asigurate masuri de biosecuritate ridicata. Apar ...