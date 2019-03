Petre Daea, somat de Viorica Dancila in ședința de guvern: 'Va rog sa anulați ordinul'

Premierul Viorica Dăncilă i-a solicitat, vineri, ministrului Agriculturii, Petre Daea, să anuleze ordinul pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României.

"Şi în acest an fermierii vor beneficia de sprijin pentru achiziţionarea motorinei utilizate la lucrările agricole şi în acvacultură. Alocăm peste 585 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat ce se aplică prin reducerea accizei la motoriza utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate care se acordă agricultorilor sub formă de rambursare. Domnule ministru, este foarte bine că avem aceste subvenţii la timp, însă în acelaşi timp am să vă rog să reveniţi asupra ordinului pe care l-aţi dat în legătură cu stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României. Eu cred că trebuie să avem grijă de oamenii care au ferme mici şi să îi încurajăm. Vă rog să anulaţi ordinul, să revenim la ce aveam înainte şi vom face o analiză referitor la acest aspect", a spus Dăncilă, în debutul şedinţei Executivului, conform agerpres.ro Ordinul privind stabilirea dimensionării tipurilor de exploataţii de suine pe teritoriul României a fost adoptat pe 18 martie.

Prin acest ordin se stabilesc, la articolul 1, dimensiunile pentru exploataţiile de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel: a) ferma de suine de subzistenţă - exploataţie agricolă cu un efectiv de maximum 5 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg; b) ferma de suine mică - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 6 - 20 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg; c) ferma de suine medie - exploataţie agricolă cu un efectiv cuprins între 21 - 130 capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg; d) ferma de suine mare - exploataţie agricolă cu un efectiv de peste 130 de capete de porcine cu greutatea de peste 30 kg.



De asemenea, prin acest ordin se stabilesc tipurile exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României, astfel: a) exploataţie nonprofesională de suine - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. a), înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Oficiul Registrului Comerţului; b) exploataţie comercială de suine de tip A - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. b) şi c), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de Oficiul Registrului Comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi înregistrată sanitar-veterinar; c) exploataţie comercială de suine - ferma de suine prevăzută la art. 1 lit. d), deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de Oficiul Registrului Comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar.