Petre Roman face noi dezvaluiri! Mihai Sora nu si-a dat demisia la minieriada din 1990 

Filosoful Mihai Sora a fost propus pentru titlul de Cetatean de Onoare al Capitalei de grupul consilierilor USR. In motivarea propunerii se mentioneaza ca Mihai Sora "si-a dat demisia din guvern in semn de protest fata de mineriadele din 13-15 iunie 1990, fiind singurul ministru din guvern care a facut acest gest". Povestea demisiei din functia de ministru al Educatiei in Guvernul Petre Roman a fost lansata chiar de Sora, pe , in iunie 2015. Doar ca insusi premierul de la acea vreme, Petre Roman, contrazice varianta prezentata de filosof si preluata de consilierii USR. Contactat de inpolitics.ro, Petre Roman nu si-a ascuns uimirea in legatura cu relatarea lui Mihai Sora despre presupusa demisie ...