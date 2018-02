Petre Roman si-a lansat volumul "Despre pasiune in vremuri de libertate" la TUIASI

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) gazduieste dezbaterea „Romania in fata provocarilor Europei si a celor globale. Viziune pentru depasirea erorilor tranzitiei post-revolutionare”, care il va avea ca moderator pe Petre Roman, fost prim ministru si presedinte al Senatului Romaniei. Evenimentul a avut loc joi, 22 februarie, de la ora 11.00, in Aula Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Corpul A, din Copou, si a continuat cu lansarea volumului „Despre pasiune in vremuri de libertate”, scris tot de catre Petre Roman. „Mi-am dorit foarte mult sa discut despre acest volum care este unul de memorii, primul dintr-o serie de trei. I-am dat un titlu de car ...