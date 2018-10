Petru Movila, deputat PMP Iasi: "Este al doilea pas important pentru proiectul Autostrazii Iasi - Tg. Mures"

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, Comisia de Transporturi din cadrul Camerei Deputatilor a aprobat propunerea de lege depusa de deputatul Petru Movila privind construirea autostrazii Iasi – Tg. Mures. ʺEste al doilea pas important pentru acest proiect, dupa ce in cursul anului trecut a fost aprobat de Senat. Speram ca votul comisiei sa fie decisiv in fata colegilor din Camera Deputatilor si sa treaca fara emotii la votul finalʺ, a declarat deputatul Petru Movila, initiatorul propunerii de lege. Citeste si: Contractul a fost semnat. Va fi construita Varianta de Ocolire a municipiului Barlad Readucem aminte faptul ca in luna mai 2017, deputatul Petru Movila, sustinut de 77 de colegi parlamentari a depus o propune ...