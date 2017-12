Phil Collins le spune fanilor ce trebuie sa faca pentru a incepe „corect” noul an

Muzicianul britanic Phil Collins s-a alăturat campaniei online „start off your new year right” (porneşte corect în noul an) şi a îndemnat, printr-un mesaj publicat pe contul său de Twitter, oamenii să asculte piesa „In The Air Tonight”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În ultimele săptămâni, utilizatorii de Twitter au publicat titluri de piese care trebuie ascultate începând cu o anumită oră înainte de miezul nopţii, pentru ca trecerea în noul an să fie „corectă”, scrie NME. „Dacă ascultaţi «In The Air Tonight» a lui Phil Collins pe 31 decembrie, de la ora 11:56:40, break-ul de tobe va fi exact când ceasul va bate miezul nopţii”, a scris artistul pe Twitter. „Porneşte corect în noul an”, a adăugat el. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Născut pe 30 ianuarie 1951, Phil Collins este cântăreţ, instrumentist, compozitor, producător şi actor. Între 1970 şi 1996 a făcut parte, ca toboşar şi mai târziu ca solist, din grupul Genesis, iar cariera solo şi-a lansat-o odată cu albumul „Face Value”, în 1981. Acesta a fost urmat de alte şapte discuri solo de studio. Este deţinătorul a şapte premii Grammy, cinci Brit Awards şi al unui Oscar, pentru cel mai bun cântec, „You'll Be in My Heart", din animaţia „Tarzan” (1999), iar albumele sale au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Phil Collins a făcut parte, printre altele, din figuraţia filmul The Beatles „A Hard Day's Night” (1964), a apărut într-un episod al serialului de televiziune „Miami Vice” şi a fost protagonistul dramei romantice „Buster” (1988), regizată de David Green. Şi-a împrumutat vocea şi unor personaje animate, ...