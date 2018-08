Philipp Plein si-a prezentat noua iubita, dar ce mesaje ii trimitea in acelasi timp Biancai Dragusanu!

Frumoasa romanca nu a percutat la farmecele designerului, in ciuda insistentelor din ultima vreme!

In urma cu o luna, Bianca Dragusanu era curtata insistent de designerul Philipp Plein! Initial, stirea a fost primita cu sceptiscism, insa, doua saptamani mai tarziu, apropiatii vedetei au dat detalii despre intentiile pe carebarbatul le avea cu romanca.

“Poate unii au spus ca este o gluma, dar acesta este purul adevar! Bianca a intrat in atentia celebrului creator de moda inca din primavara! Initial, el ar fi contactat-o pe Instagram, apoi a apelat la o fosta prietena din Romania, pe care a rugat-o sa ii dea numarul de telefon al divei, sub pretextul ca ar dori sa ii ofere cateva rochii de ale lui sa le poarte in show-ul TV pe care il modera! Asa a reusit sa o contacteze pe blonda si, de atunci, i-a tot propus o “colaborare profesionala”! De altfel, colegii vedetei au stiut de designer si de dorinta lui de a o lega o legatura inca de atunci. O dovada este si faptul ca, intr-o zi, cand ea se afla la machiaj, Plein a sunat-o pe facetime si fara sa isi dea seama ca sunt oameni in jur, a raspuns. Creatorul de moda a fost foarte civilizat, a vorbit frumos, chiar si cu persoanele din incapere, lasand senzatia ca vrea sa aiba cu starul autohton o relatie strict legata de haine! Insa, fireste, nimeni nu l-a crezut, mai ales ca incercarile lui de a o auzi pe Bianca au fost extrem de dese, iar ea nu ii da sperante deloc”, au dezvaluit prietenii divei.

Mai mult decat atat, din dorinta de a o impresiona pe Bianca, Plein a ajuns sa faca gesturi nebunesti. Recent el a trimis un avion privat in Romania, special pentru a o duce pe romanca intr-o vacanta pe Coasta de Azur!

"Philipp Plein i-a facut o supriza de zile mari. A trimis avionul in Bucuresti pentru a o lua la Nisa. I-a dat mesaj si i-a spus ca aeronava o asteapta pe aeroport. Barbatul a fost foarte direct si scris spus simplu", a povestit o prietena de-a superbei femei pentru cancan.ro.

Bianca Dragusanu a primit mesaje de la Philipp Plein! “Un barbat care te cauta mereu este imposibil sa nu fie interesat de tine"

Daca intentiile lui Plein nu au fost primite pozitiv de Bianca, ei bine, acesta a decis sa posteze, ieri, pe contul sau de Instagram o imagine si un videoclip cu noua lui iubita, dar nu i-a dat numele. Tanara era o blonda inalta si frumoasa, exact ca romanca.

Culmea, aparitia acestor imagini are loc la putin timp dupa ce Bianca Dragusanu a primit mesaje de la Philipp Plein! Surse apropiate ei sustin ca acesta i-a scris destul de des in ultima vreme, iar in toate conversatiile a lasat loc de interpretari, o dovada ca il intereseaza frumoasa femeie mai mult ca niciodata si nicidecum profesional cum a lasat impresia in prima faza. “Un barbat care te cauta mereu este imposibil sa nu fie interesat de tine si altfel! Biancai i-a acordat prea multa atentie, in concluzie, este dornic sa o cunoasca mai bine. Numai ca are ghinion, ea nu prea accepta complimentele si nici nu raspunde pozitiv gandurilor lui”, au dezvaluit apropiatele blondinei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.