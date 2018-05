Pianista cu performante exceptionale de la Colegiul de Arte din Iasi, eveniment unic la Palatul Culturii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 30 mai, ora 17.30, in sala "H. Coanda" a Palatului Culturii Iasi va avea loc un eveniment special ce doreste sa incununeze evolutia pianistica a Sofiei Salajan, dupa cei 12 ani de studiu la Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi. Sofia Salajan a inceput studiul pianului la varsta de 7 ani iar dupa primul an de studiu participa constant in competitiii nationale si internationale, aducand Iasului premii valoroase. Dintre acestea amintesc premiul I la Olimpiada Nationala de Muzica, premiul I la cele mai importante concursuri nationale - "George Georgescu" Tulcea, "Piano ArtIs" Iasi, "Victor Giuleanu" Bucuresti, "Millenium" Bucuresti, "Carl Czerny" ...